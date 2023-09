Morgan Samuelsson, champion avec les Zurich Lions, est mort

Le monde du hockey suisse est en deuil. Le Suédois Morgan Samuelsson est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie comme l'ont annoncé les Zurich Lions

L'ancien attaquant, qui vivait depuis de nombreuses années en Suisse, avait fêté le titre de champion avec les Zurich Lions en 2001 au terme d'une des finales des play-off les plus épiques. Le Scandinave avait inscrit le but décisif à la Resega contre Lugano au cours du 7e match. Un but qui avait provoqué des incidents avec les supporters luganais lors de la remise du trophée.

Arrivé en Suisse via Thurgovie lors de la saison 1999-2000, Samuelsson avait brillé lors de la Coupe Spengler. Il est remarqué et s'engage avec les Zurich Lions en 2001 juste avant les play-off où il sera projeté sur le devant de la scène par son but du titre qui avait transpercé Cristobal Huet dans la cage luganaise.

Le Suédois met un terme à sa carrière de joueur en 2002. Il entame alors une carrière d'entraîneur qui le mènera à Sierre et à Rapperswil-Jona en National League. A partir de 2012, il se concentrera exclusivement à un rôle de consultant TV sur Teleclub.

/ATS