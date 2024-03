Mort « soudaine » du compagnon d'Aryna Sabalenka

Compagnon de la no 2 mondiale Aryna Sabalenka, Konstantin Koltsov est décédé à l'âge de 42 ans. Sa mort fut 'soudaine' rapporte la Fédération bélarusse de hockey sur glace.

'Nous sommes en deuil, a-t-elle écrit sur son site internet. La Fédération bélarusse de hockey exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont connu et travaillé avec Konstantin'. Au cours de sa carrière, Konstantin Koltsov avait joué à Pittsburgh en NHL.

Aryna Sabalenka doit, en principe, disputer cette semaine le WTA 1000 de Miami. La double championne d'Australie n'a pas fait de déclaration dans l'immédiat.

/ATS