NHL: Attilio Biasca quitte Fribourg pour Boston

Attilio Biasca quitte la National League et Fribourg-Gottéron pour les Bruins de Boston, a ...
NHL: Attilio Biasca quitte Fribourg pour Boston

NHL: Attilio Biasca quitte Fribourg pour Boston

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Attilio Biasca quitte la National League et Fribourg-Gottéron pour les Bruins de Boston, a annoncé le club champion de Suisse dimanche.

L'attaquant grison de 23 ans a signé un contrat avec la franchise sextuple championne de NHL.

Lors de son unique et glorieuse saison passée avec Fribourg, l'ex-junior de Zoug a inscrit 31 points en 59 matches disputés cette saison avec les Dragons. Entre 2021 et 2023, Biasca avait déjà tenté une incursion en Amérique du Nord en juniors avec les Halifax Moseheads, qui évoluent en QMJHL. Revenu dans son club formateur il y a trois ans, il a participé à l'épopée fribourgeoise qui a permis aux Dragons de décrocher le premier titre de leur histoire durant l'exercice 2025/26.

'Les souvenirs du titre de champion de Suisse resteront à jamais dans ma mémoire, a déclaré l'international suisse, cité dans le communiqué du club. Je suis aussi impatient de tenter ma chance avec Boston. Je vais tout mettre en œuvre pour relever cet immense défi.'

Le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern s'est également réjoui de ce transfert: 'Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner Attilio dans sa dernière étape avant de rejoindre la meilleure ligue du monde'. Son remplaçant dans l'effectif fribourgeois n'est pas encore connu.

/ATS
 

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