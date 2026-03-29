NHL: Hischier célèbre son 600e match en saison régulière

New Jersey s'est imposé contre les Chicago Blackhawks 5-3 lundi en NHL. Pour son 600e match ...
NHL: Hischier célèbre son 600e match en saison régulière

NHL: Hischier célèbre son 600e match en saison régulière

Photo: KEYSTONE/AP/Adam Hunger

New Jersey s'est imposé contre les Chicago Blackhawks 5-3 lundi en NHL. Pour son 600e match en saison régulière, le capitaine suisse des Devils Nico Hischier a délivré deux passes décisives.

Désormais, le Valaisan est apparu à 622 reprises dans la ligue nord-américaine, si l'on prend en compte les play-off. Hischier, 27 ans, est un pilier des Devils, équipe qu'il a rejointe lors de la saison 2017/18.

Lors de ses vingt minutes passées sur la glace face à Chicago, il s'est illustré avec un bilan de +2. Ses compatriotes et coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont également participé à la victoire en effectuant un assist chacun.

Ce résultat maintient mathématiquement l'espoir des Devils de participer aux play-off. Mais ils devront rattraper un retard de dix points sur la dernière place qualificative lors des neuf dernières rencontres de la saison régulière.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Predators de Nashville du Bernois Roman Josi se sont inclinés 3-2 contre le Tampa Bay Lightning du Biennois Janis Moser, leader de la Conférence Est. Enfin, le Soleurois Lian Bichsel s'est incliné avec les Stars de Dallas à l'extérieur face aux Flyers de Philadelphie 1-2 après prolongation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Piqué au vif, Lausanne a su réagir

Piqué au vif, Lausanne a su réagir

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 23:41

Lausanne s'offre un puck de match

Lausanne s'offre un puck de match

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 22:25

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 14:38

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

Articles les plus lus

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 14:38

Lausanne s'offre un puck de match

Lausanne s'offre un puck de match

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 22:25

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Hockey    Actualisé le 28.03.2026 - 22:49

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

NHL: Trois Suisses font trembler les filets

Hockey    Actualisé le 29.03.2026 - 14:38

Fribourg égalise à 2-2 dans sa série contre Rapperswil

Fribourg égalise à 2-2 dans sa série contre Rapperswil

Hockey    Actualisé le 26.03.2026 - 22:32

Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier

Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 08:51

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 27.03.2026 - 22:23