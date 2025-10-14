NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine ...
NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

Photo: KEYSTONE/AP/John Amis

Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine, les Nashville Predators se sont inclinés 7-4 à l'extérieur face aux Toronto Maple Leafs.

Josi a marqué à la 57e minute d'un tir lointain pour le 5-3 et a ainsi lancé une dernière phase riche de buts, au cours de laquelle Toronto a encore marqué deux fois dans les cages vides. Pour Nashville, il s'agit de la première défaite en quatre matches cette saison au terme du temps réglementaire. Pour Josi, il s'agissait du premier but (préparation de la saison comprise) depuis le 21 janvier 2025. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matchs du dernier championnat en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

En revanche, Akira Schmid a passé une bonne soirée à Calgary. Il a remplacé le gardien titulaire Adin Hill après un retard de 0-2 au terme du premier tiers-temps et n'a pas encaissé de but pendant les 40 minutes restantes. L'Emmentalois a arrêté 19 tirs, a été désigné troisième meilleur joueur et a contribué de manière déterminante à la victoire 4-2 des Golden Knights - le deuxième succès en quatre matches.

Lian Bichsel a également pu profiter d'une victoire 5-2 de ses Dallas Stars contre les Minnesota Wild, le défenseur soleurois n'a certes pas marqué de point, mais il a convaincu sur le plan défensif. Dallas remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres.

/ATS
 

Actualités suivantes

Zurich bientôt out?

Zurich bientôt out?

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 21:19

NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 08:17

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 05:04

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 20:37

Articles les plus lus

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:04

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 10:53

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 20:37

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 05:04

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 07:59

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 16:31

National League: Davos renforce sa place de leader

National League: Davos renforce sa place de leader

Hockey    Actualisé le 12.10.2025 - 18:04

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Hockey    Actualisé le 13.10.2025 - 10:53