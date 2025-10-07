NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala ont entamé la saison de NHL par une défaite mardi. Les Californiens se sont inclinés 4-1 à domicile devant Colorado Avalanche malgré un but du Saint-Gallois.

L'Avalanche a fait la différence dans le tiers médian après 20 premières minutes sans but. Les joueurs du Colorado ont même mené 4-0 à l'entame du dernier 'vingt', avant que Fiala n'ouvre son compteur dès le premier match de la saison.

L'attaquant de l'équipe de Suisse a réduit la marque à 5 contre 4 sur un bon service d'Adrian Kempe à la 56e. Le but de Fiala, qui avait fait trembler les filets à 35 reprises lors de la dernière saison régulière, n'a cependant pas fait douter la formation menée par la star canadienne Nathan MacKinnon.

Les Kings auront l'occasion de rebondir dès jeudi dans le Nevada sur la glace des Golden Knights de Vegas.

Doubles vainqueurs de la Coupe Stanley, les Florida Panthers ont pour leur part entamé cet exercice 2025/26 par une victoire. Les tenants du titre ont battu les Chicago Blackhawks 3-2 à Sunrise.

