NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est ...
NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Articles les plus lus

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 07:09

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise

Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise

Hockey    Actualisé le 19.12.2025 - 22:41

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 07:09

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 22:14

Fiala marque un but aussi bizarre qu'inutile

Fiala marque un but aussi bizarre qu'inutile

Hockey    Actualisé le 18.12.2025 - 08:22

Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise

Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise

Hockey    Actualisé le 19.12.2025 - 22:41

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hischier décisif, les Devils victorieux

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 07:09