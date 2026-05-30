NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

Les Hurricanes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Stanley ce vendredi. A domicile ...
NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

Photo: KEYSTONE/AP/Graham Hughes

Les Hurricanes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Stanley ce vendredi. A domicile, Carolina a surclassé les Canadiens de Montréal 6-1 et remporte la finale de Conférence Est de NHL 4-1.

Dès mardi, les Canes accueilleront les Golden Knights de Las Vegas pour la finale des play-off de NHL. Ils disputeront leur première finale depuis 20 ans, date de leur dernier sacre.

Samedi, les hommes de Rod Brind’Amour n'ont guère laissé de place au suspense, menant déjà 3-0 au terme du premier tiers. Faute de révolte des Canadiens, Cole Caufield s'est contenté de sauver l'honneur en inscrivant l'unique but de Montréal à la 51e.

Un 4e Suisse vainqueur de la Coupe Stanley?

Il y aura un protagoniste suisse lors de cette finale. Bien qu'il ne figure pas dans l'effectif de play-off des Golden Knights, le Bernois Akira Schmid pourrait devenir le 4e Suisse à remporter le titre, après David Aebischer, Martin Gerber et Mark Streit.

Afin d'être considéré comme un vainqueur de la Coupe Stanley à part entière, il faut avoir été sur la feuille de match lors de la moitié de la saison régulière, soit 41 rencontres. Schmid a figuré sur 75 feuilles de match avec Las Vegas, et a été en action lors de 34 matches, remportant 16 de ces rencontres avec un taux d'arrêts de 89,3 %.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Suisses ne crient pas victoire

Les Suisses ne crient pas victoire

Hockey    Actualisé le 30.05.2026 - 04:03

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 19:41

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 11:57

La Suisse exemplaire en box-play

La Suisse exemplaire en box-play

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 00:59

Articles les plus lus

Une Suisse implacable contre la Suède

Une Suisse implacable contre la Suède

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 23:17

La Suisse exemplaire en box-play

La Suisse exemplaire en box-play

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 00:59

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 11:57

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 19:41

La Finlande et le Canada dans le dernier carré

La Finlande et le Canada dans le dernier carré

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 18:49

Une Suisse implacable contre la Suède

Une Suisse implacable contre la Suède

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 23:17

La Suisse exemplaire en box-play

La Suisse exemplaire en box-play

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 00:59

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

La Suisse accueillera le Championnat du monde féminin en 2028

Hockey    Actualisé le 29.05.2026 - 11:57

Pour aller en demie, la Suisse doit battre sa bête noire

Pour aller en demie, la Suisse doit battre sa bête noire

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 04:03

Carolina à deux doigts de la finale de la Coupe Stanley

Carolina à deux doigts de la finale de la Coupe Stanley

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 08:19

La Finlande et le Canada dans le dernier carré

La Finlande et le Canada dans le dernier carré

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 18:49

Une Suisse implacable contre la Suède

Une Suisse implacable contre la Suède

Hockey    Actualisé le 28.05.2026 - 23:17