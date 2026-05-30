NHL: Les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley

Les Hurricanes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Stanley ce vendredi. A domicile, Carolina a surclassé les Canadiens de Montréal 6-1 et remporte la finale de Conférence Est de NHL 4-1.

Dès mardi, les Canes accueilleront les Golden Knights de Las Vegas pour la finale des play-off de NHL. Ils disputeront leur première finale depuis 20 ans, date de leur dernier sacre.

Samedi, les hommes de Rod Brind’Amour n'ont guère laissé de place au suspense, menant déjà 3-0 au terme du premier tiers. Faute de révolte des Canadiens, Cole Caufield s'est contenté de sauver l'honneur en inscrivant l'unique but de Montréal à la 51e.

Un 4e Suisse vainqueur de la Coupe Stanley?

Il y aura un protagoniste suisse lors de cette finale. Bien qu'il ne figure pas dans l'effectif de play-off des Golden Knights, le Bernois Akira Schmid pourrait devenir le 4e Suisse à remporter le titre, après David Aebischer, Martin Gerber et Mark Streit.

Afin d'être considéré comme un vainqueur de la Coupe Stanley à part entière, il faut avoir été sur la feuille de match lors de la moitié de la saison régulière, soit 41 rencontres. Schmid a figuré sur 75 feuilles de match avec Las Vegas, et a été en action lors de 34 matches, remportant 16 de ces rencontres avec un taux d'arrêts de 89,3 %.

/ATS