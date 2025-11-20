NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala

Philipp Kurashev a pris le meilleur sur Kevin Fiala jeudi en NHL. L'attaquant grison des San José Sharks a marqué le tir au but de la victoire face aux Los Angeles Kings à domicile (4-3).

Kurashev a été le seul à marquer lors du 'shootout' pour offrir une 10e victoire aux Sharks cette saison. Il avait déjà fait trembler les filets plus tôt dans la partie, marquant un 3-2 (son 6e but de l'exercice) qui aurait pu être décisif sans l'égalisation de LA à 59'' de la sirène finale par Adrian Kempe, sur un assist de Fiala.

Janis Moser s'est lui aussi illustré lors de la courte victoire 2-1 après prolongation du Lightning de Tampa Bay contre Edmonton. Le défenseur seelandais a bien contenu la star des Oilers Connor McDavid et a été crédité d'un assist (5e de la saison) sur l'égalisation à 1-1 des Floridiens.

Akira Schmid titulaire

Titularisé dans les buts des Golden Knights, Akira Schmid a également vécu une jolie soirée, réussissant 25 arrêts lors du succès 4-1 des joueurs de Vegas sur la glace de l'Utah Mammoth, à Salt Lake City. Lian Bichsel, le défenseur soleurois des Dallas Stars, a aussi connu la victoire à Vancouver (4-2).

Le trio suisse des New Jersey Devils s'est en revanche incliné. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont perdu 1-0 dans l'antre des détenteurs de la Coupe Stanley, les Florida Panthers. Idem pour Pius Suter et les Blues de Saint-Louis, battus 3-2 après prolongations à Philadelphie alors qu'ils menaient 2-0.

/ATS