NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

Roman Josi a brillé dimanche soir en NHL. Le capitaine suisse des Nashville Predators a été déterminant dans la victoire de son équipe 3-2 contre les Washington Capitals.

Josi a été crédité d'un assist sur les deux premiers buts des Predators, avant d'inscrire le troisième en power-play. Le Bernois en est désormais à six buts et quinze assists cette saison. Nashville ne compte plus que deux points de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off.

Les New Jersey Devils ont quant à eux subi une quatrième défaite consécutive, et une huitième en dix rencontres. Ils ont perdu 4-3 sur la glace des Winnipeg Jets.

Nico Hischier a inscrit son treizième but de la saison (20e/1-1), mais en vain. Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés muets. En face, Nino Niederreiter a été signé son onzième assist de l'exercice sur l'ouverture du score.

