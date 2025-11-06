NHL: Timo Meier décisif avec New Jersey, qui signe une 10e victoire

Les New Jersey Devils ont arraché la victoire face aux Canadiens de Montréal jeudi à Newark, en NHL (4-3 ap). Timo Meier a été décisif en marquant le 3-3 juste avant la fin du temps réglementaire.

L'ailier appenzellois a allumé la lampe pour la 4e fois de l'exercice à 67 secondes de la sirène finale, alors que la franchise du New Jersey évoluait à 6 contre 5. Son coéquipier suédois Jesper Bratt a ensuite marqué le but de la victoire en 'overtime'.

Meier, qui a obtenu la 3e étoile, a été le seul des trois 'Swiss Devils' à noircir la feuille des compteurs jeudi. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler n'ont pas été avares en efforts sur la glace pour permettre à New Jersey de signer une 10e victoire cette saison.

'C'est bien d'avoir atteint dix victoires, mais nous voulons continuer à améliorer notre jeu', a déclaré Timo Meier, cité sur le site de la NHL. Aucune autre équipe de la prestigieuse ligue nord-américaine n'affiche un meilleur bilan que les Devils (10 victoires, 4 défaites) pour l'instant.

Janis Moser passeur décisif

Janis Moser a également fêté un succès avec le Lightning de Tampa Bay, vainqueur 6-3 à Las Vegas face aux Golden Knights d'Akira Schmid, gardien remplaçant. Le défenseur seelandais a d'ailleurs été crédité d'un assist sur l'égalisation à 2-2 des Floridiens.

Pius Suter est le dernier Suisse à avoir goûté aux joies de la victoire jeudi avec les Blues de Saint-Louis. Ces derniers se sont imposés 3-0 sur la glace de Buffalo grâce à leur portier canadien Joel Hofer, qui a détourné les 28 tirs des Sabres.

En revanche, Lian Bichsel et les Dallas Stars, battus devant leur public par les Ducks d'Anaheim (7-5) et Kevin Fiala, muet à Los Angeles face aux Florida Panthers, les champions en titre (défaite 5-2 des Kings), ont connu moins de succès. Toujours privés de leur capitaine bernois Roman Josi, les Predators de Nashville ont eux courbé l'échine dans le Tennessee contre Philadelphie (3-1).

/ATS