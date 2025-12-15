NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

Le Suisse Janis Moser a marqué son 3e but de la saison de NHL avec Tampa Bay, mais a concédé à la défaite comme la plupart de ses compatriotes. Seul Roman Josi est sorti vainqueur avec Nashville.

Au début dernier tiers-temps, le défenseur bernois Janis Moser a marqué pour la troisième fois de la saison pour les Tampa Bay Lightning. mais ce n'était que la 2e et dernière réalisation de son équipe à 4-2 lors du derby contre les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley, qui s'est conclue sur le score 5-2.

Josi, 3e étoile du match

Les Predators de Nashville menés par leur capitaine Roman Josi, se sont imposés 5-2 à St-Louis (avec Pius Suter). Le défenseur, 3e étoile du match, a effectué deux passes décisives. Les Jets de Winnipeg du Grison Nino Niederreiter ont perdu 3-2 après prolongation contre Ottawa, tout comme les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala, 4-1 à Dallas. Le Saint-Gallois a vécu une soirée difficile, avec trois buts encaissés lorsqu'il était sur la glace.

Avec sa troisième défaite consécutive, Los Angeles n'occupe plus que la 6e place à l'Ouest. Nashville, Winnipeg, ainsi que St-Louis ne sont pour l'heure pas qualifiés pour les play-off.

/ATS