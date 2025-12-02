NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines ...
NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Photo: KEYSTONE/AP/LM Otero

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines semaines en raison d'une blessure en bas de la jambe. Une opération sera peut-être nécessaire.

'Bichsel devra vraisemblablement être opéré. Nous pensons qu'il manquera en tout cas six à huit semaines', a indiqué Glen Gulutzan, l'entraîneur de la franchise texane.

Roman Josi a fêté un rare succès avec les Nashville Predators, qui ont battu les Calgary Flames 5-1. Le défenseur suisse a été crédité d'un assist sur le troisième but de son équipe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 15:13

Fin de carrière pour Simon Moser

Fin de carrière pour Simon Moser

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 10:35

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Articles les plus lus

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

Fin de carrière pour Simon Moser

Fin de carrière pour Simon Moser

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 10:35

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 07:45

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Swiss Devils

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 07:39

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Fin de match folle à Fribourg, Genève bat le leader

Hockey    Actualisé le 29.11.2025 - 22:21

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 07:45

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Lausanne peut dire merci à ses défenseurs étrangers

Hockey    Actualisé le 30.11.2025 - 18:45