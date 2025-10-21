NHL: cinquième succès de suite des Devils

Les Devils ont cueilli leur cinquième succès d’affilée mardi en NHL, le cinquième en six matches ...
NHL: cinquième succès de suite des Devils

NHL: cinquième succès de suite des Devils

Photo: KEYSTONE/AP/Nathan Denette

Les Devils ont cueilli leur cinquième succès d’affilée mardi en NHL, le cinquième en six matches joués cette saison. New Jersey s’est imposé 5-2 à Toronto, avec un assist pour Timo Meier.

L’attaquant appenzellois a été crédité d’une mention d’assistance sur le deuxième but des Devils, le 2-1, inscrit en supériorité numérique par Cody Glass à la 24e minute. Il s’agit de son 6e point dans cet exercice 2025/26.

Timo Meier est le seul Suisse à s’être illustré sur le plan comptable mardi chez les Devils, dont la dernière série de cinq victoires remontait à janvier 2023. Le capitaine Nico Hischier est resté 'muet' (pour la deuxième fois de la saison), tout comme le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler.

Menés 1-0 par les Maple Leafs après le tiers initial, les Devils ont renversé la table en marquant trois fois consécutivement en l’espace de 3’27 entre la 22e et la 25e. Auteur du 1-1, Jack Hughes a également marqué le 4-2 à la 37e avant de s’offrir un triplé à 30’’ de la fin dans une cage vide.

Fiala décisif

Kevin Fiala est le seul autre Suisse à avoir fêté une victoire mardi. L'attaquant saint-gallois des Los Angeles Kings a remporté le 'derby' qui l'opposait à Pius Suter et les Saint-Louis Blues (2-1). Fiala a même participé au but décisif marqué par les Californiens en prolongation, en avantage numérique.

Roman Josi n'a pas connu le même succès avec Nashville. Les Predators se sont inclinés 5-2 contre les Ducks d'Anaheim, malgré un assist du capitaine bernois. Idem pour le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel, battu sans appel par les Blue Jackets de Columbus (5-1).

/ATS
 

Actualités suivantes

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 22:39

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 16:45

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 08:33

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 19.10.2025 - 07:47

Articles les plus lus

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 18.10.2025 - 22:23

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 19.10.2025 - 07:47

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 08:33

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 16:45

Premier but en un an pour Janis Moser

Premier but en un an pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 18.10.2025 - 07:27

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 18.10.2025 - 22:23

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Une 4e victoire d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 19.10.2025 - 07:47

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 08:33

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:41

Fribourg ou la puissance du jeu de puissance

Fribourg ou la puissance du jeu de puissance

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 23:03

Premier but en un an pour Janis Moser

Premier but en un an pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 18.10.2025 - 07:27

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 18.10.2025 - 22:23