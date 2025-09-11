NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Photo: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Les cinq joueurs de hockey sur glace acquittés en juillet après avoir été accusés d'agression sexuelle pourront rejouer en NHL. Leur suspension prendra fin le 1er décembre, a indiqué la ligue jeudi.

Jugés au Canada, Alex Formenton, Michael McLeod, Dillon Dube, Carter Hart et Callan Foote ont été acquittés le 24 juillet, point final d'une affaire dans laquelle ils étaient accusés d'agression sexuelle sur une femme dans une chambre d'hôtel en juin 2018, après un gala de la fondation de leur fédération.

La NHL avait suspendu les cinq Canadiens en janvier 2024 (quatre jouaient alors dans le championnat), lors de leur mise en examen. A la suite de leur acquittement, la ligue de hockey a décidé de les autoriser à signer un contrat à partir du 15 octobre et à jouer à partir du 1er décembre, un peu moins de deux mois après le début de la saison 2025-2026.

Conduite 'inacceptable'

Malgré leur acquittement, la NHL, qui avait mené sa propre enquête, estime que la conduite des joueurs en juin 2018, 'troublante et inacceptable', 'avait été très loin des valeurs attendues par la ligue', méritant 'une sanction formelle' qui aura donc été proche des deux ans.

Avant cette annonce, Formenton avait fait son retour du côté d'Ambri, où il avait déjà évolué entre 2022 et 2024. L'attaquant de 25 ans s'est engagé jusqu'à décembre avec le club léventin, mais le contrat comporte une option de prolongation jusqu'à la fin de la saison.

/ATS
 

