NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

Les joueurs suisses de NHL ont vécu un mercredi à vite oublier. Tous ceux qui ont été alignés ...
NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Les joueurs suisses de NHL ont vécu un mercredi à vite oublier. Tous ceux qui ont été alignés ont perdu, et aucun n'a fait gonfler ses statistiques avec un but ou un assist.

Avec le trio Nico Hischier - Timo Meier - Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils ont été battus 3-0 chez eux par les Dallas Stars, qui évoluaient sans Lian Bichsel blessé. Les Devils ont concédé leur troisième défaite consécutive.

Les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter ont eux perdu 3-2 tab à Montréal contre les Canadiens. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont subi un lourd revers sur leur glace, s'inclinant 7-1 contre les Washington Capitals pour qui Alex Ovechkin a inscrit un doublé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas le soir des Romands

Pas le soir des Romands

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 22:05

Zoug battu par Lukko Rauma

Zoug battu par Lukko Rauma

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 20:19

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 11:21

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 08:19

Articles les plus lus

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 15:13

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 08:19

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 11:21

Zoug battu par Lukko Rauma

Zoug battu par Lukko Rauma

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 20:19

Fin de carrière pour Simon Moser

Fin de carrière pour Simon Moser

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 10:35

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 15:13

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 08:19

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 11:21

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Les Stars gagnent mais perdent Lian Bichsel

Hockey    Actualisé le 01.12.2025 - 08:27

Les Devils battus, les Suisses marquent

Les Devils battus, les Suisses marquent

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 08:23

Fin de carrière pour Simon Moser

Fin de carrière pour Simon Moser

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 10:35

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences

Hockey    Actualisé le 02.12.2025 - 15:13