NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Pius Suter a vécu une belle soirée pour son premier match après les Jeux olympiques. Le Zurichois ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Pius Suter a vécu une belle soirée pour son premier match après les Jeux olympiques. Le Zurichois a inscrit un but et distillé deux assists pour les St. Louis Blues lors du succès 5-1 contre Seattle.

Suter a marqué le 4-1, signant ainsi son 8e but de la saison. Il avait auparavant donné deux passes décisives à Dylan Holloway, auteur d'un triplé au final et désigné homme du match devant son coéquipier suisse.

Roman Josi a pour sa part été crédité de son 29e assist de l'exercice. Le capitaine suisse des Nashville Predators a ainsi contribué à la victoire 4-2 de son équipe à Chicago contre les Blackhawks.

Les autres Suisses engagés jeudi ont tous perdu. Les New Jersey Devils, avec le trio Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, se sont inclinés 4-1 à Pittsburgh, subissant un cinquième revers consécutif.

Malgré un assist de Janis Moser, Tampa Bay Lightning s'est incliné 5-4 sur la glace des Carolina Hurricanes. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont été battus 4-1 par les Flames à Calgary.

