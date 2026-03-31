NL: Lausanne défend de mieux en mieux

Dimanche soir, Lausanne a piégé Genève en réalisant un nouveau match solide en défense. Et tout le monde y met du sien, comme le prouvent les statistiques.

Le succès d'une équipe en play-off passe par de multiples facteurs. Tout doit se mettre en place au bon moment. Et même si tout est loin d'être parfait dans les rangs vaudois, la troupe de Geoff Ward propose un visage bien différent de celui aperçu depuis le début de l'année 2026.

Double finaliste malheureux face aux Zurich Lions lors des deux précédents exercices, le LHC a semble-t-il enclenché le 'mode play-off', ce fameux état d'esprit qui accompagne les organisations qui vont loin lors des séries printanières. Dimanche soir, le LHC a dû attendre d'être mené 2-1 pour présenter un véritable esprit de révolte en laissant moins d'espaces aux Genevois. 'On n'avait plus tellement le choix, expliquait le défenseur vaudois Iñaki Baragano après la rencontre. Ce sont des petits détails qui ont fait la différence: une bonne charge, un bon forecheck, une bonne passe. On a su simplifier notre jeu et sur quelques shifts, on a pris ce momentum pour ensuite marquer le 2-2 et le 3-2.'

Revenu durant la pause olympique à la suite du départ de Rob Cookson, le coach assistant suédois Peter Andersson a certainement redonné une bonne assise à la défense vaudoise. 'Oui, c'est clair qu'il amène toute son expérience, confirme Baragano. Je ne le connaissais pas avant, mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le hockey en général et le hockey suisse en particulier. Il nous a bien aidés, mais je pense aussi que nous les défenseurs avons augmenté notre niveau sur cette fin de saison et en play-off. Maintenant, il faut que ça continue.'

Un excellent gardien et des défenseurs appliqués

Après cinq rencontres de play-off, Lausanne et Genève sont deux équipes qui tirent au but. A cela près que les Aigles génèrent bien plus de tirs depuis le slot, soit la zone devant le gardien. Avec 15,6 lancers par match pris de cette position, les Genevois devraient marquer davantage. Cela signifie donc que Kevin Pasche fait très bien son travail devant la cage vaudoise. Avec 93,79% d'arrêts, il n'est devancé que par le Zurichois Simon Hrubec (95,73%).

Le portier des Lions peut également compter sur ses coéquipiers pour bloquer les shoots. Le LHC affiche une moyenne de 22,8 tirs bloqués en cinq parties. Seul Zurich avec 22,5 navigue dans les mêmes eaux que les Lausannois. Logiquement, si le GSHC attaque davantage, les Vaudois vont devoir se défendre. Mais il est intéressant de constater que deux Lausannois mènent ce classement avec Sami Niku et Erik Brännström, soit les deux arrières importés aux caractéristiques plutôt offensives à la base. Fabian Heldner et Aurélien Marti sont 5e et 7e, alors que le Genevois Tim Berni occupe la 10e place.

Des attaquants qui marquent

Autre statistique qui parle en faveur des joueurs de Geoff Ward: le taux de conversion du power-play. Avec 43,75% de réussite et sept buts marqués, le LHC retrouve un jeu de puissance du début de saison. Est-ce tenable? Probablement pas, mais le LHC sait profiter de ses occasions avec un homme de plus sur la glace. Mené 3-2 dans sa série, Fribourg affiche par exemple une réussite en avantage numérique de...0% en dépit de 25 (!) opportunités.

Lausanne peut ainsi également compter sur ses leaders offensifs. Dans le top 30 des meilleurs compteurs des play-off, on ne retrouve que deux Genevois. Pouliot (4 assists) est 21e et Praplan (2 buts/1 assist) campe en 29e position. Les Lions? Ils sont huit, dont sept dans le top 20. Les étrangers des Lions et les buteurs suisses répondent présents et ceci explique aussi pourquoi Lausanne a pris les devants dans cette série.

Mardi pour l'acte VI, Genève voudra faire mentir les statistiques. Les Finlandais devront se montrer sous leur meilleur jour et concrétiser leurs occasions. Stéphane Charlin devra hausser son niveau de jeu et prouver qu'il est bien un portier de classe internationale. Il n'y a que comme ça que les Aigles pourront battre Lausanne et s'offrir un septième match à domicile jeudi soir.

/ATS