National League: Ajoie s'offre Genève-Servette

Ajoie a remporté sa quatrième victoire de la saison en National League en battant Genève-Servette ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Ajoie a remporté sa quatrième victoire de la saison en National League en battant Genève-Servette 2-0. De son côté, Fribourg-Gottéron s’est incliné 4-2 à Ambri.

Ajoie a fait plaisir à ses supporters. En plus d’avoir annoncé la prolongation de Jerry Turkulainen, le HCA a battu Genève-Servette. Les Jurassiens ont profité d’une pénalité de cinq minutes contre Jan Rutta pour ouvrir le score grâce à Jonathan Hazen (3e).

Dominateurs, les Aigles ont ensuite poussé pour égaliser. Mais Antoine Keller, qui vivait sa première titularisation sous le maillot d’Ajoie, a tenu bon pour s’offrir un blanchissage. Turkulainen a tué le match dans la cage vide (60e).

Fribourg manque la confirmation

Fribourg a manqué l’occasion de confirmer sa belle victoire acquise la veille contre Davos. Les Dragons se sont inclinés 4-2 sur la glace d’Ambri. Les Léventins ont rapidement pris les devants grâce à une réussite de Dominic Zwerger (2e).

Jacob De la Rose (30e) puis Lucas Wallmark (36e) pensaient avoir retourné le match, mais un tir au but transformé par Michael Joly (48e) a remis les compteurs à zéro. Manix Landry a offert la victoire aux siens à la 55e et Miles Müller a scellé le score dans la cage vide (60e).

Bienne sèchement battu

Bienne a concédé une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 6-0 à Lugano. Un doublé de Luca Fazzini (7e et 23e) et un triplé de Mike Sgarbossa (28e, 36e et 60e) ont permis aux bianconeri de poursuivre sur leur bonne lancée. Les Tessinois ont remporté huit de leurs dix derniers matches.

Le derby bernois a souri au CP Berne. Les Ours se sont imposés 4-3 après prolongation à Langnau, au terme d’une rencontre à rebondissements. Finalement, Rapperswil-Jona a mis fin à sa série de sept défaites consécutives. Après avoir été menés 2-0, les Saint-Gallois ont battu Kloten 3-2 après prolongation.

/ATS
 

