National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre ...
National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre Ajoie. La lanterne rouge de National League a pourtant mené 3-0, mais n'a pas tenu la distance.

Ajoie a pris un meilleur départ et a pu caresser l'espoir de fêter pour la première fois de la saison deux victoires consécutive. Grâce notamment à Turkulainen, auteur d'un but (15e) et de deux assists sur les réussites de Christe (13e) et Honka (21e), tous les voyants étaient au vert pour les Jurassiens.

Mené 3-0, Bienne a repris espoir grâce à un gamin de 16 ans, Jonah Neuenschwander. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (26e/31e) pour débloquer son compteur en National League. Les Seelandais ont ensuite profité de l'expulsion de Wick (5 minutes plus match) pour égaliser grâce à Sylvegard (47e). Ils ont empoché la victoire à la 64e grâce à leur capitaine Haas.

/ATS
 

