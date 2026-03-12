National League: Bienne prend l'avantage face à Berne

Bienne s'est imposé à domicile 4-3 dans le match aller du play-in de National League face à Berne jeudi. Mais Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont galvaudé un avantage de 3 buts.

Les Ours ont remporté leurs deux duels à Bienne lors de la saison régulière, mais c'était avant l'arrivée de Christian Dubé à la bande du club de la cité bilingue. Désormais, l'ex-entraîneur de Fribourg-Gottéron a mis Bienne sur de bons rails en amont du match retour à Berne samedi.

Dos à dos après un tiers grâce aux réussites de Mark Sever pour Bienne à la 9e et de Waltteri Merelä à la 16e pour Berne, les Seelandais ont pris de vitesse leurs adversaires à la demi-heure de jeu. Fabio Hofer offert a redonné l'avantage à Bienne à la 31e, avant que Sever ne signe le doublé 73 secondes plus tard, profitant d'une défense bernoise trop passive.

Zoug en bonne voie

En dernière période, Toni Rajala a profité d'une nouvelle supériorité à 5 contre 3 pour inscrire le 4-1. Auteur d'un bon match, le portier biennois Harri Säteri n'a rien pu faire pour empêcher Romain Loeffel de marquer le 2e but bernois à 6 minutes du terme. Réduits à 4 à la suite d'un coach's challenge infructueux, les Seelandais ont encaissé le 4-3 par Hardy Häman Aktell à la 56e.

Dans l'autre rencontre de play-in, Zoug et Rapperswil se sont quittés sur le score de 5-2. Après 40 minutes, les équipes étaient encore à deux partout, avant que David Sklenicka (50e), Fabrice Herzog (53e) puis Tobias Geisser (19e) ne fassent pencher le match en faveur des Zougois.

