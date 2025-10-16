National League: Davos consolide encore sa place de leader

Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona.

Les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants au Tessin. Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Sekac.

Alors que Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Aeschlimann.

/ATS