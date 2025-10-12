National League: Davos renforce sa place de leader

Davos a renforcé sa place de leader de National League. Les Grisons ont battu Berne 2-1 dimanche. Ils comptent désormais six points d'avance sur les Rapperswil-Jona Lakers.

Les hommes de Josh Holden n'ont pas tardé pour faire la différence. Zadina (4e) et Knak (6e) ont ainsi mis leur équipe sur les bons rails dès les premières minutes.

Les Bernois ont pu revenir dans la partie lors du troisième tiers. Knak a écopé d'une pénalité de cinq minutes (50e) et a en outre été renvoyé au vestiaire. Zadina ayant aussi été pénalisé (53e), les Ours ont réduit l'écart par Bemström à cinq contre trois (54e).

Mais ils ne sont pas parvenus à arracher l'égalisation, malgré une dernière pénalité de Dahlbeck à la 59e. Avec ce succès, Davos a vraiment fait le trou au classement. Lausanne, qui occupe le troisième rang, accuse déjà un retard de onze points.

/ATS