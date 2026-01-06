National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

Parfois mal embarqués, Fribourg (4-3 tab contre Langnau) et Genève (3-1 contre Rapperswil) sont finalement venus à bout de leurs adversaires mardi en National League. Ajoie a été battu 5-3 par Zurich.

Avec seulement quatre étrangers alignés en raison des blessures de Sörensen et Borgström et de la maladie de Nemeth, Fribourg-Gottéron a eu besoin des tirs au but et d'un héros inattendu pour venir à bout de Langnau. Rapidement menés 1-0, les Dragons ont égalisé grâce à Yannik Boppart (28e), qui disputait son premier match de National League. Le joueur de 19 ans, qui n'avait pas inscrit de point en six rencontres de MyHockey League avec Langenthal la saison passée, a fait plier Boltshauser pour inscrire son premier but avec les professionnels.

L'inusable Sprunger a donné l'avantage aux siens après 1'33 dans le dernier tiers, mais un but gag a permis aux Tigers d'égaliser (53e), puis de prendre les devants après un coach's challenge fribourgeois infructueux (54e). Loin d'abdiquer, Biasca a envoyé Fribourg en prolongation (58e). Lors du shootout, Boppart a encore marqué, inscrivant la seule réussite de la séance et offrant ainsi les deux points à son équipe.

Genève fait le travail

Genève-Servette n'a pas eu la vie facile face à des Lakers pourtant décimés par les blessures. Les Grenat ont parfois souffert lors du premier tiers, avant de se heurter à un Nyffeler des grands soirs, bien aidé par ses montants.

Mené 1-0, le GSHC a rapidement égalisé grâce à Manninen (47e). Dominateur, Genève a finalement été récompensé de ses efforts, avec des buts de Praplan (52e) et Vesey (60e/dans le but vide).

Ajoie donne des frayeurs à Zurich

Ajoie n'a pas su rééditer la performance qui lui avait permis de vaincre Zurich, le 21 novembre dernier. Pour la réception du 'Z', les Jurassiens ont été battus 5-3 et ont ainsi concédé une huitième défaite sur leurs neuf derniers matches. Les champions de Suisse menaient 4-0 après le premier tiers et pensaient déjà avoir clos les débats.

Les Ajoulots ont pourtant relancé le suspense, sonnant la révolte en revenant à 4-2 dans le deuxième tiers, puis à 4-3. Mais Andrighetto a douché les espoirs jurassiens en marquant à la 55e.

Bienne bat le leader

Le HC Bienne a vécu une soirée pleine d'émotion. Alors qu'ils tenaient les trois points face au leader Davos, les Seelandais ont vu les Grisons égaliser à... 3 secondes du terme. Les tirs au but ont ensuite souri aux Biennois, leur offrant deux points en guise de consolation.

De son côté, Ambri a mis fin à sa série de six défaites consécutives en battant Zoug 4-0. La formation de Suisse centrale a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres. Finalement, Berne s'est imposé 3-2 à Kloten.

/ATS