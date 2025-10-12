National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3

Genève-Servette a remporté le deuxième derby lémanique de la saison en National League. Les Aigles ont dominé Lausanne 5-3 et reviennent à une longueur des Vaudois.

C'était l'heure de la revanche. L'heure pour les Genevois de faire un peu oublier le 11-0 pris plus tôt dans la saison. Et les Aigles n'ont pas laissé filer l'occasion. Avec désormais Ville Peltonen à la bande, les Grenat ont offert un visage nettement plus séduisant et une envie bien différente. Résultat, les Genevois ont effacé l'humiliation et les voici à un point du LHC avec un match en moins!

Pour Lausanne, il s'agit de la quatrième défaite consécutive en championnat, et même la cinquième si l'on ajoute la partie de Champions League à Grenoble. Avec Geoff Ward à la bande, le LHC n'avait jamais perdu quatre fois de suite en championnat. Les Vaudois marquent des buts, mais ils en encaissent trop.

Dans ce derby, les Genevois ont profité du retour au jeu d'un pénalisé pour s'échapper en contre et ouvrir le score sur une très belle action de Manninen qui a parfaitement servi Puljujärvi (5e). Les Aigles ont ensuite cherché à aller de l'avant pour se détacher, mais Kevin Pasche n'a pas craqué.

Triplé de Rochette

Les Vaudois ont réussi à niveler la marque à la 18e. Derrière la cage, Oksanen a eu une magnifique inspiration pour trouver Rochette qui a placé le puck hors de portée de Charlin. Et alors que Genève avait repris l'avantage grâce à Berni, c'est Théo Rochette qui a une fois encore décidé d'y aller de son triplé contre les Grenat, comme lors du fameux match de septembre.

Cette avance d'un but, les Lions vont la conserver jusqu'à la 37e et l'égalisation de Jooris dans une défense vaudoise peu à son aise sans Heldner et Baragano. Et 71 secondes plus tard, les Aigles ont repris le lead grâce au premier but en National League de leur jeune attaquant lituanien Simas Ignatavicius.

Lausanne a poussé en fin de partie, mais Genève n'a jamais craqué.

