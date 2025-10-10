National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

Genève- Servette a mis fin à sa mauvaise passe en gagnant 4-1 à Zoug vendredi. En revanche, les séries négatives en National League se sont poursuivies pour Lausanne et Ajoie.

Pour son premier match depuis le limogeage de Yorick Treille et avec Ville Peltonen à la bande, Genève a montré un tout autre visage par rapport à ses deux derniers matches.

Si les deux équipes ont trouvé les montants lors du premier tiers - Jooris a touché la latte, Hofmann le poteau - il a fallu attendre la 28e pour que Pouliot débloque la situation avec un but du patin. Les Aigles ont doublé la mise grâce à un tir puissant de Saarijärvi en situation spéciale (35e), avant que Granlund ne réalise un festival pour le numéro trois (41e).

Jan Kovar a ramené Zoug à deux longueurs à dix minutes de la fin. Les Genevois ont souffert quelques minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Bozon (55e).

Pâle visage

Lausanne a payé face à Bienne le bien pâle visage montré en début de rencontre. Les Vaudois se sont retrouvés menés de trois longueurs avant la mi-match. Sallinen a ouvert le score d’un tir du poignet précis en supériorité numérique (6e). Les Biennois ont ensuite doublé le score grâce à Andersson, laissé seul devant Pasche (13e). Haas a encore creusé l'écart, marquant son premier but de la saison (27e).

Théo Rochette a sonné la révolte en power-play (31e), avant que Brännström, qui s’était vu refuser une réussite deux minutes plus tôt, ne ramène Lausanne à une longueur (33e). Le défenseur suédois s’est ensuite offert un doublé pour égaliser à sept secondes de la fin du deuxième tiers.

Sylvegard a fini par offrir la victoire aux siens à la 45e. La fin de match a été marquée par un but du patin refusé à Ken Jäger à une minute du terme.

Ajoie concède une septième défaite de suite

Pour Ajoie, le déplacement à Ambri, en pleine crise, était l’occasion de mettre un terme à sa série de six revers consécutifs. Le retour au jeu de Turkulainen n’a toutefois pas souri aux Jurassiens, qui se sont inclinés 3-2.

Robin a mis les siens devant (11e), avant que Zwerger ne lui réponde avec un doublé (19e/23e) et que Bürgler ne fasse le break (39e). Mottet a réduit le score (53e), sans conséquence pour les Léventins.

Pour sa part, Rapperswil ne connait toujours pas de relâchement! Les Saint-Gallois ont battu Zurich (3-2) et sont deuxièmes. À domicile, Lugano s’est incliné face à Langnau (2-5).

