National League: Lausanne domine Berne 6-3

Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ...
National League: Lausanne domine Berne 6-3

National League: Lausanne domine Berne 6-3

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.

Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).

Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 09:01

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Articles les plus lus

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29