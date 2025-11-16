National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

Le Lausanne HC a remporté un succès symbolique dimanche en National League. Le club vaudois ...
National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le Lausanne HC a remporté un succès symbolique dimanche en National League. Le club vaudois s'est en effet imposé 2-1 tab sur la glace des Zurich Lions, qui restaient sur cinq victoires de suite.

Le duel entre les deux finalistes des deux dernières saisons a été serré, comme le score en atteste. Les champions en titre ont pris l'avantage après 1'53 seulement grâce à Grant. Le LHC est revenu à égalité à la 45e avec une réussite de Niku. Le tableau d'affichage n'a plus bougé ensuite et la décision s'est faite aux tirs au but.

Dans cet exercice, seul Aberg a réussi à marquer pour les Zurichois. En face, Caggiula et Brännström ont transformé leur essai pour les visiteurs.

Davos a rebondi après sa défaite de vendredi à Fribourg. Le leader s'est imposé 5-1 à domicile contre Zoug. Cinq joueurs différents ont marqué pour le club grison, à savoir Waidacher (7e), Kessler (23e), Fora (28e), Knak (51e) et Stransky (58e). Zoug avait réduit l'écart en vain par Hofmann (35e). Ce succès permet aux Davosiens de compter 14 points d'avance sur Lausanne, qui a joué une partie de plus.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier but de la saison pour Bichsel

Premier but de la saison pour Bichsel

Hockey    Actualisé le 16.11.2025 - 06:59

National League: Ajoie s'offre Genève-Servette

National League: Ajoie s'offre Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 15.11.2025 - 22:25

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:30

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:15

Articles les plus lus

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 20:39

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:15

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:30

National League: Ajoie s'offre Genève-Servette

National League: Ajoie s'offre Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 15.11.2025 - 22:25

Coup dur pour le CP Berne: Merelä blessé

Coup dur pour le CP Berne: Merelä blessé

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 11:13

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 20:39

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Fribourg se joue du leader Davos, Bienne battu

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:15

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Lausanne peine à se défaire d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 22:30

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 04:07

NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 08:11

Coup dur pour le CP Berne: Merelä blessé

Coup dur pour le CP Berne: Merelä blessé

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 11:13

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Bienne: Haas prolonge jusqu'en 2028

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 20:39