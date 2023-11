National League: Zoug nouveau leader

Fribourg-Gottéron a totalement manqué sa rentrée après la pause internationale. L'équipe de Christian Dubé a en effet été sèchement battu 5-1 à Zoug, où elle n'a guère eu voix au chapitre.

Le déplacement dans la cité de la tourte au kirsch s'avère souvent indigeste pour les Fribourgeois. Leur dernier succès là-bas remonte ainsi au 1er novembre 2019. Et les illusions des Dragons n'ont pas duré longtemps mercredi: ils se sont retrouvés menés 3-0 après le tiers initial et des réussites de Senteler (7e), Simion (11e) et Wingerli (18e).

La réaction fribourgeoise dans le tiers médian ne s'est pas matérialisée au score. Pire, Zoug a ajouté le 4-0 par Herzog à 35 secondes de la sirène. Marchon a sauvé l'honneur (41e) en vain avant que Robin n'inscrive son premier but en National League pour sceller le score final (53e).

Grâce à ce net succès, Zoug s'installe en tête devant son adversaire du soir. Les deux clubs comptent 44 points, mais les Zougois ont disputé une rencontre de moins.

/ATS