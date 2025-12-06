National League: le LHC s'impose enfin face à Bienne

Lausanne a battu Bienne pour la première fois de la saison de National League samedi (2-1) ...
Photo: KEYSTONE/Jonas Scheck

Lausanne a battu Bienne pour la première fois de la saison de National League samedi (2-1). Dans le Seeland, l'équipe de Geoff Ward a pris le dessus lors du 3e tiers, grâce au duo Rochette-Caggiula.

Au repos depuis leur rencontre dimanche à Langnau, les Lausannois ont remporté un cinquième match de rang à Bienne. Battu lors des deux premières confrontations avec les Seelandais, le LHC a conforté sa 2e place au classement provisoire avant la trêve internationale.

Le finaliste de National League en 2023 a pris les devants dans le 1er tiers grâce à Kneubühler. Il a glissé le puck au fond des filets du gardien vaudois Pasche à la 7e, malgré la présence de deux défenseurs adverses. Les hommes de Martin Filander n'ont ensuite pas réussi à profiter de leur domination lors du reste de la première période, se révélant incapable d'exploiter les situations de jeu de puissance.

Le 100e but encaissé par Bienne

Les Lions, en difficulté à l'attaque, ne sont pas parvenus à exister offensivement avant la 19e, où Douay a servi Bougro devant le but, sans parvenir à tromper le gardien biennois Säteri. Dans le 2e tiers, les Lausannois ont réussi à mettre bien plus de pression sur la défense biennoise, sans succès cependant.

Après un deuxième tiers vierge de but, le meilleur compteur du LHC Rochette a permis aux siens de recoller au score à la 44e. Son coéquipier Caggiula a enfoncé le clou à la 48e, pour le 100e but encaissé par les Seelandais cette saison. Ce qui fait de Bienne l'une des pires défenses de la ligue, avec Ambri (100) et Ajoie (109).

Genève-Servette facile contre Ajoie

Genève-Servette a eu moins de peine à se défaire d'Ajoie, en visite au bout du Léman. Les Aigles se sont imposés 6-1 grâce à deux doublés de Manninen et Vesey.

Le Finlandais a ouvert la marque à la 5e minute, avant que les Jurassiens n'égalisent en début de deuxième période par Cormier. Puljujärvi et les deux buts de Vesey ont toutefois récompensé un deuxième 'vingt' largement à l'avantage du GSHC.

Les joueurs de Ville Peltonen ont assuré leur succès dans le troisième tiers-temps. Ignatavicius et le deuxième but de Manninen (à 4 contre 5!) ont donné au score des allures de correction.

Dans le troisième match de la soirée, Berne a facilement pris la mesure de Langnau. Avec ce succès dans le derby bernois, les Ours (12es) recollent à trois longueurs des Tigers (9es).

/ATS
 

