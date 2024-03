National League: une moyenne de 7130 spectateurs par match

Un peu moins de 2,6 millions de fans ont suivi les matches de National League lors de la qualification. La moyenne de spectateurs par rencontre s'établit à 7130, soit la plus haute en Europe.

La marque 'magique' de 7000 personnes par match a donc été dépassée lors de la deuxième saison avec 14 clubs et un total de 364 parties. Par rapport à l'exercice précédent, la moyenne a augmenté de 125 spectateurs.

Le CP Berne dispose toujours des affluences les plus nombreuses avec une moyenne de 15'490 fans, soit 740 de plus que la saison dernière. Les Ours vont néanmoins perdre leur statut de club européen le plus suivi, au profit des Kölner Haie, dont la moyenne frôle les 17'000 spectateurs.

Tous les matches à guichets fermés à Fribourg

Les autres clubs bernois ont aussi enregistré des hausses: les Langnau Tigers ont attiré 614 fans de plus et Bienne 378. Genève-Servette (+249), Ajoie (+220), Lausanne (+191), Fribourg-Gottéron (+125), Davos (+91), Zoug (+48) et Lugano (+45) ont aussi annoncé une tendance positive. A Fribourg, les 26 matches se sont disputés à guichets fermés devant 9047 spectateurs. Le taux de remplissage moyen s'élève à 88,04%.

Kloten a subi la perte la plus importante, avec 600 fans de moins. Les Zuric Lions déplorent aussi un recul, mais il est léger (-215). Le vainqueur de la qualification a attiré une moyenne de 11'244 spectateurs qui lui offre la deuxième place de ce classement.

Les Rapperswil-Jona Lakers (-61) ont perdu quelques fans, alors que la moyenne d'Ambri-Piotta est restée quasiment inchangée (-17).

/ATS