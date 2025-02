National League: une soirée avec des matches serrés

Le duel au sommet a été serré samedi en National League, comme tous les autres matches. Leader du classement, le Lausanne HC a été battu 4-3 tab par son dauphin, les Zurich Lions.

Le choc entre les deux clubs qui s'étaient affrontés en finale l'an passé a tenu ses promesses. Les champions de Suisse zurichois ont fait la course en tête grâce à Kinnunen (10e) et Rohrer (21e). Après la réduction du score de Bayreuther (30e), les visiteurs ont repris leurs distances par Lammiko (33e).

Un doublé de Jäger (39e/51e) a ramené le LHC à égalité. La décision s'est faite après une indécise séance de tirs au but qui a tourné en faveur des tenants du titre.

Fin de série pour Fribourg

Après 15 matches avec au moins un point, Fribourg-Gottéron a vu cette belle série prendre fin. Les Dragons ont été battus chez eux 3-2 par Lugano. Rapidement menés de deux longueurs, les Fribourgeois sont revenus grâce à Sörensen (11e) et De la Rose (25e), mais Arcobello (35e) a donné une victoire précieuse aux Tessinois.

Pour sa part, Genève-Servette est revenu de loin contre les Langnau Tigers. Les Grenat, menés 4-2 à moins de sept minutes de la fin, ont arraché les prolongations par Timashov (54e) et Granlund, auteur du 4-4 à... une seconde de la sirène. Lennström a ensuite inscrit le but victorieux après 3'42 de temps supplémentaire. Les Genevois glissent néanmoins au 13e rang, à un point de Lugano, qui a toutefois joué un match de plus.

Suspense total

Bienne n'a pas su enchaîner après son succès de vendredi face à Genève-Servette. Les Seelandais ont été battus 3-1 à Rapperswil dans un match très important dans la course au top 10. Cette rencontre a par ailleurs été la seule de la soirée à se finir avec plus d'un but d'écart.

Ambri-Piotta l'a emporté 5-4 tab face à la lanterne rouge Ajoie. Cela permet aux biancoblu de se hisser au 10e rang, à égalité de points (64) avec Bienne (9e) et Rapperswil (11e). Le suspense est vraiment total dans l'optique des places pour les play-in.

Mené 3-0 à domicile, Berne est revenu pour arracher la prolongation contre Kloten. Mais ce sont les visiteurs qui ont eu le dernier mot grâce à Audette (64e) pour s'imposer 4-3 ap.

