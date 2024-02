New Jersey porté par ses Suisses

Nico Hischier et Timo Meier ont brillé lors du succès 4-3 de New Jersey à domicile devant Montréal. Le Valaisan et l’Appenzellois ont tous les deux trouvé le chemin des filets.

Timo Meier a signé le 1-1 à la 36e pour sa 11e réussite de la saison. Quant à Nico Hischier, il a donné à ses couleurs l’avantage pour la première fois du match à la 44e. Il a marqué le 3-2 en supériorité numérique pour son 19e but de l’exercice.

Après les deux défaites concédées cette semaine devant Washington et les Rangers, ce succès était impératif. Il a été acquis contre une équipe qui reste désormais sur... sept défaites en huit matches. Il permet surtout aux Devils de revenir à 3 points de la barre.

/ATS