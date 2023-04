New Jersey renoue avec la victoire

Deux jours après avoir concédé à Winnipeg sa plus lourde défaite de la saison, New Jersey a relevé la tête. Sur leur glace, les Devils ont battu Pittsburgh 5-1.

Auteur du premier triplé de sa carrière, Dawson Mercer a été l'homme du match. Nico Hischier et Timo Meier ont également tiré leur épingle du jeu. Le Valaisan a réussi deux assists pour ses 74e et 75e points de la saison. Quant à l'Appenzellois, il a inscrit le 3-0 à la 23e sur une séquence de power play pour son 38e but de l'exercice.

Denis Malgin a également soigné ses statistiques mardi soir. Le Soleurois a délivré une passe décisive pour son 18e point lors du succès 4-3 en prolongation de Colorado à San Jose. A la faveur de ce succès, le Champion en titre a assuré sa place en play-off. Denis Malgin est, pour l'instant, le cinquième joueur suisse qui verra les séries finales avec Kevin Fiala (Los Angeles), Jonas Siegenthaler, Timo Meier et Nico Hischier (New Jersey). Nino Niederreiter (Winnipeg) et Roman Josi (Nashville), à condition toutefois qu'il puisse rejouer, espèrent toujours les rejoindre.

/ATS