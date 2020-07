Nico Hischier, Pius Suter et Damien Riat au camp des espoirs

Le camp des espoirs de l'équipe nationale, prévu du 26 au 30 juillet à Cham, marquera le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Nico Hischier (New Jersey Devils), Pius Suter (Chicago Blackhawks) ou Noah Rod (Genève-Servette) seront notamment de la partie.

Dès dimanche, 22 joueurs se réuniront au centre OYM de Cham pour ce camp des espoirs. L'objectif initial du camp est de permettre aux meilleurs joueurs âgés de 20 à 25 ans de se mesurer sans pression et de faciliter leur passage vers l'équipe nationale A. Deux matches intenses sont prévus, les 29 et 30 juillet, à huis clos.

Ce premier rassemblement sera soumis aux conditions spéciales d'un concept de protection, explique Swiss Ice Hockey dans un communiqué. Tous les joueurs et les membres du staff seront ainsi testés au Covid-19 avant leur départ pour le camp, et seules les personnes totalement asymptomatiques et dont le résultat du test est négatif seront autorisées à y participer. Les contacts corporels ne seront par exemple autorisés que durant les entraînements.

Malgré ce contexte particulier, le sélectionneur Patrick Fischer se montre confiant: 'Je me réjouis énormément qu'il soit possible d'organiser ce rassemblement. Après les événements de ces derniers mois, ce sera certainement très spécial pour les joueurs et le staff de se réunir à nouveau dans le cercle de l'équipe nationale', explique-t-il dans le communiqué.

Equipe de Suisse. Sélection pour le camp des espoirs(26-30 juillet à Cham). Gardiens (2) : Gilles Senn (Binghampton Devils/AHL), Joren van Pottelberghe (Bienne). Défenseurs (8) : Tim Berni (Cleveland Monsters/AHL), Dominik Egli (Rapperswil-Jona Lakers), Tobias Geisser (Zoug), Andrea Glauser (Langnau Tigers), Fabian Heldner (Lausanne), Roger Karrer (Genève-Servette), Janis Moser (Bienne), Elia Riva (Lugano). Attaquants (12) : André Heim (Berne), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Gilian Kohler (Bienne), Sven Leuenberger (Zoug), Marco Miranda (Genève-Servette), Valentin Nussbaumer (Bienne), Raphael Prassl (Zurich Lions), Damien Riat (Hershey Bears/AHL), Noah Rod (Genève-Servette), Axel Simic (Zurich Lions), Pius Suter (Chicago Blackhawks/NHL), Yannick Zehnder (Zoug).

