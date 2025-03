Nico Hischier et Timo Meier: le grand jeu pour rien

Nico Hischier et Timo Meier ont sorti le grand jeu pour rien. Auteurs tous deux d’un but et d’un assist, le Valaisan et l’Appenzellois n’ont pas pu empêcher la défaite 4-3 de New Jersey à Dallas.

Elle a été consommée sur un lancer de la ligne bleue de Thomas Harley à... 4’’8 de la sirène. Pour son retour au jeu après avoir observé un protocole de commotion, Lian Bichsel figure ainsi dans le camp des vainqueurs. Le défenseur soleurois a bénéficié d’un temps de jeu de 13’47’’ pour rendre un bilan neutre.

Battus 2-0 dimanche à Las Vegas, les Devils n’ont pas su rebondir au Texas. Nico Hischier et Timo Meier ont signé leur réussite, la 26e pour le capitaine et la 17e pour l’Appenzellois, sur des séquences à 5-4. Mené 2-0 puis 3-1, New Jersey aurait sans doute mérité de cueillir au moins un point...

+2 pour Janis Moser

Comme Lian Bichsel, Janis Moser a connu les délices de la victoire. Tampa Bay s’est imposé 6-2 sur sa glace face à Columbus. Le Seelandais a été crédité d’un bilan de +2 dans cette rencontre qui a vu le Suédois Victor Hedman signer un doublé et délivrer un assist.

Pour Nino Niderreiter, la soirée fut morose à New-York où Winnipeg s’est incliné 3-2 devant les Islanders pour concéder une troisième défaite de rang. Leaders de la Conférence Ouest, les Jets conservent toutefois un matelas confortable sur leurs poursuivants. Mais sur un plan personnel, Nino Niederreiter aimerait bien revoir la lumière après sept matches sans comptabiliser le moindre point.

