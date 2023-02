Nino Niederreiter file à Winnipeg

L'expérience de Nino Niederreiter à Nashville aura très brève. Transféré l'été dernier, El Nino quitte, selon plusieurs sources, les Predators pour rejoindre Winnipeg.

A 30 ans, l'ailier va découvrir un cinquième club de NHL après les New York Islanders, Minnesota et Carolina. A Winnipeg, il évoluera dans une équipe qui occupe la deuxième place de la Central Division avec 71 points, soit 9 de plus que Nashville.

Cette saison, Nino Niderreiter a inscrit 18 buts et a délivré 10 assists pour Nashville.

/ATS