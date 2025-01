Nouvelle défaite pour Genève qui voit le play-in s'éloigner

Et encore un revers pour Genève en National League. A Davos, les Aigles ont concédé leur cinquième défaite consécutive en s'inclinant 3-2 dans les Grisons.

Cela ne fonctionne toujours pas pour le Genève version Yorick Treille. Ce nouveau résultat négatif place les Grenat dans une situation toujours plus délicate. Alors qu'il ne reste plus que dix rencontres à jouer, les Genevois pointent toujours au 13e rang avec quatre longueurs de retard sur le 12e, Lugano, et six sur le 10e, Bienne, dernier qualifié pour le play-in.

Dans les Grisons, le GHSC avait pourtant bien commencé en ouvrant la marque par Praplan à la 11e. Seulement un trou d'air servettien à la mi-match a permis aux Davosiens de scorer trois fois entre la 29e et la 35e.

La troisième but davosien, inscrit par Zadina, résume un peu la saison du GSHC. En tentant de dégager le puck depuis derrière le but genevois, Simon Le Coultre est contré par l'attaquant tchèque qui peut crucifier Robert Mayer.

Les joueurs de Treille ont vu une réussite de Timashov être annulée en fin de tiers médian pour un jeu avec le patin. Et le 3-2, tombé à la 58e est venu trop tard pour changer l'issue de cette rencontre.

/ATS