Pas de point pour les Suisses

Les deux Suisses engagés cette nuit en NHL n'ont pas marqué de point. Tant Fiala avec Los Angeles que Niederreiter avec Winnipeg ont perdu.

Troisième revers de suite pour les Kings avec un Kevin Fiala muet. Le meilleur pointeur suisse actuel de NHL avec 16 points (9 buts/7 assists) et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 ap contre les Boston Bruins.

Nino Niederreiter et les Jets ont eux perdu leur match à domicile contre les Carolina Hurricanes, leaders de la Conférence Est, sur le score de 4-3. Le Grison a comme son coéquipier Gabriel Vilardi tiré quatre fois au but, mais avec moins de succès que le Canadien qui a inscrit deux buts. Le natif de Coire a son compteur bloqué à quatre réussites pour 13 points.

/ATS