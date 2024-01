Pas de retour gagnant pour Timo Meier

Timo Meier n’a pas signé un retour gagnant. Malgré un point de l’Appenzellois, New Jersey s’est incliné 3-2 sur sa glace devant Montréal.

Menés 2-0 à l’appel de la troisième période, les Devils ont pu recoller au score grâce à deux réussites inscrites à 5 contre 4. Sur la première de Luke Hughes, Nico Hischier et Timo Meier ont été crédités d’un assist pour respectivement leurs 23e et 16e points de la saison. Mais New Jersey devait céder sur une réussite de Cole Caufield à 4’31’’ de la sirène.

Timo Meier a raté les six premiers matches de l’année avant de revenir au jeu mardi soir. La nature de sa blessure n’a pas été précisée. Les Devils auront bien besoin d’un Timo Meier au sommet de son art pour se qualifier pour les play-off. Seulement septièmes de la Metropolitan Division avec leurs 47 points en 42 rencontres, ils ne sont certes qu’à deux points de la barre. Mais ils doivent faire face à une concurrence particulièrement féroce.

/ATS