Petite nuit pour les Suisses

Les Nashville Predators de Roman Josi ont subi une 2e défaite de rang, cette fois face aux ...
Petite nuit pour les Suisses

Petite nuit pour les Suisses

Photo: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON

Les Nashville Predators de Roman Josi ont subi une 2e défaite de rang, cette fois face aux Edmonton Oilers (3-1). Une petite nuit pour les Suisses où seul Pius Suter a inscrit un point (un assist).

Au Canada, Roman Josi et ses coéquipiers ont subi la loi de Leon Draisaitl (35e but) et Connor McDavid (3 assists). Josi a de son côté passé 28'54 (!) sur la glace.

Après deux défaites d'affilée, les Preds comptent quatre points de retard sur Seattle (dernière wild card à l'Ouest). Les Sharks de Kurashev, à un point du Kraken, ont perdu 7-4 à Ottawa. Kurashev faisait son retour dans l'alignement est a joué 13 minutes. Il a notamment été bon aux engagements avec un 5/7. Insuffisant toutefois pour aider davantage l'équipe.

Pius Suter s'est lui incliné 3-2 avec St-Louis à Winnipeg, toujours sans Nino Niederreiter. Il a délivré son 12e assist de l'exercice. Les Blues et les Jets se battent encore pour arracher la dernière wild card, comme Nashville.

/ATS
 

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