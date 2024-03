Philipp Kurashev prend date

Philipp Kurashev sera très certainement un atout majeur pour la Suisse lors du prochain Championnat du monde. Le Bernois ne cesse, en effet, de briller en NHL.

A Philadelphie face à une formation qui est encore en course pour les play-off presque à la surprise générale, il a été l’homme du match lors du succès 5-1 de Chicago avec un but et un assist. Avec ses 49 points, il traverse bien une très belle saison au sein d’une équipe qui se débat malheureusement dans les tréfonds du classement.

Kevin Fiala a également comptabilisé deux points lors de ce samedi pascal. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors de la défaite 4-2 de Los Angeles à Calgary pour porter son total de la saison à 65 points.

Kevin Fiala accuse toutefois un déficit de 11 points sur Roman Josi pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL. Le Bernois est resté 'muet' pour la première fois depuis.... 8 rencontres à Denver où Nashville s’est incliné 7-4 face à Colorado après avoir pourtant mené 4-2.

Enfin, Nino Niederreiter et Winnipeg ne cessent de décevoir sans toutefois que leur présence lors de séries finales ne soit remise en question. Sur leur glace, les Jets se sont inclinés 3-2 devant Ottawa pour concéder une sixième défaite de rang. Quant à 'El Nino', il a livré un douzième match sans comptabiliser le moindre point. Un tel mutisme fait tache..

/ATS