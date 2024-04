Pius Suter et Vancouver s'imposent à Nashville

Pius Suter sera-t-il le seul Suisse toujours en vie après le 1er tour des play-off ? Le Zurichois patine dans une équipe qui gagne contrairement à Roman Josi, Kevin Fiala et Nino Niederreiter.

Vancouver s’est, en effet, imposé 2-1 à Nashville pour mener 2-1 dans la série. Parfaitement protégés par leur gardien remplaçant Casey DeSmith, Pius Suter et les Canucks ont témoigné d’une réelle efficience. Vancouver est la première équipe depuis sept ans à avoir remporté une rencontre de play-off avec seulement... 12 tirs adressés vers la cage adverse.

Pius Suter a été crédité d’un bilan neutre pour une présence de 12’38’’ sur la glace. Aligné durant... 30’31’’ dans le camp adverse, Roman Josi a terminé la rencontre sur un bilan identique.

A Denver, Winnipeg et Nino Niederreiter se sont inclinés 6-2 face à l’Avalanche après avoir pourtant mené 2-1 à l’issue du deuxième tiers. Les Jets ont concédé trois buts en l’espace de 6 minutes, dont deux à quatre contre cinq, pour être menés désormais 2-1 dans la série. Nino Niederreiter a quitté la glace avec un bilan de -1 pour une présence de 12’59’’.

Enfin à Los Angeles, Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés 6-1 devant Edmonton. Mené 3-0 à l fin du premier tiers, Los Angeles a très vite été dépassé par des Oilers euphoriques qui possèdent avec Leo Draisaitl (2 buts et 1 assists) et Connor McDavid (1 but et 2 assists) deux attaquants inarrêtables. Kevin Fiala, crédité d'un bilan neutre, et ses coéquipiers sont menés 2-1 dans cette série.

/ATS