Play-off: Fribourg-Gottéron sous pression pour le match 7

Fribourg-Gottéron accueille les Rapperswil-Jona Lakers ce soir (20h00) dans le septième et ...
Play-off: Fribourg-Gottéron sous pression pour le match 7

Play-off: Fribourg-Gottéron sous pression pour le match 7

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Fribourg-Gottéron accueille les Rapperswil-Jona Lakers ce soir (20h00) dans le septième et dernier match du quart de finale des play-off. Les deux clubs en sont à 3-3 dans cette série très disputée.

Considérés comme favoris sur le papier, les Fribourgeois ont été mis en grosse difficulté par leurs adversaires saint-gallois. Gottéron a évité l'élimination lundi en allant s'imposer 3-1 sur la glace de 'Rappi', mais sans briller.

Tout semble possible dans ce match décisif entre deux formations dont le jeu de puissance est terriblement impuissant! L'équipe qui l'emportera passera en demi-finale, l'autre étant envoyée en vacances.

/ATS
 

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