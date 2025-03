Play-off: Lausanne écarte Langnau et rejoint le dernier carré

Lausanne a validé son ticket pour les demi-finales des play-off de National League. A domicile face à Langnau pour l'acte VII des quarts, le LHC a enfin maîtrisé son sujet pour s'imposer 6-2.

Pour le 48e match VII de l'histoire des play-off du championnat de Suisse, Lausanne a confirmé la tendance qui veut que le club à domicile à plus de 80% de chance de l'emporter. Avec ce succès, c'est donc 40/48 en faveur de celui qui joue devant son public. A voir demain à Berne si Fribourg peut réussir un coup de maître.

Si Stéphane Charlin a longtemps retardé l'échéance, le dernier rempart des Tigres n'est pas non plus un magicien. Quand on se fait canarder par plus de 50 tirs, il y a des chances pour que certains finissent au fond.

Et Lausanne a attaqué cette rencontre pied au plancher. Et à la 5e minute, Rochette et Riat avaient déjà trouvé la faille. Les Lions ont attrapé les Tigres à la jugulaire en faisant passer Langnau pour une équipe de Swiss League. Comme si les Vaudois patinaient 5 km/h plus vite, faisaient dix kilos de plus et ressortaient de tous les duels avec le puck. Nombre de tirs après le premier tiers, 20 à 1 en faveur du LHC mais seulement 2-0 au tableau d'affichage.

Le verrou a finalement sauté

Et forcément, le club qui mène n'est pas à l'abri d'un retour adverse sur une demi-occasion. Là c'est Bayreuther qui a offert quatre minutes de supériorité numérique en prenant une pénalité stupide à la toute fin du tiers initial. Langnau a eu de la peine à poser son power-play, mais à la 23e c'est Saarijärvi qui a pu réduire la marque.

Toujours offensif, Lausanne s'est cassé les dents sur l'incroyable Stéphane Charlin. Le portier emmentalois a frustré Prassl à la 35e, puis dans la foulée et 70 secondes de double supériorité numérique pour les Lausannois, il a maintenu son équipe en vie, alors que la pression vaudoise était intense.

Le verrou a fini par sauter définitivement lors du troisième tiers. Heldner (44e), Bozon (50e) et Riat (53e) ont logiquement donné une réelle ampleur au score. Les réussites de Saarela et Rochette, dans la cage vide, ne furent que garniture.

Qualifié pour les demi-finales, Lausanne attend maintenant de connaître son adversaire. Si Berne s'impose mercredi soir, les Vaudois joueront contre Davos dès samedi. Si Fribourg mate les Ours, alors Vaudois et Fribourgeois se retrouveront pour une revanche de la saison passée.

/ATS