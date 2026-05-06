Play-off NHL: Vegas et Anaheim dos à dos après deux matches

Les Golden Knights de Vegas ont perdu le match no 2 de leur demi-finale de Conférence Ouest contre Anaheim. Les Ducks se sont imposés 3-1 mercredi pour revenir à 1-1 dans cette série des play-off NHL.

Sans le gardien suisse Akira Schmid, une fois de plus surnuméraire, Vegas a vu sa série de quatre victoires consécutives s'arrêter net. Les joueurs du Nevada avaient remporté les trois derniers matches de leur série du 1er tour contre Utah (4-2) et le premier acte de cette demi-finale.

Les Ducks ont construit leur succès à partir du deuxième tiers grâce à un but de Beckett Sennecke (32e). Ils ont ajouté deux autres buts en troisième période par Leo Carlsson (47e) et Jensen Harkins (57e, cage vide). La réduction du score de Vegas (Mark Stone), tombée à six secondes de la sirène finale, n'a rien changé.

En s'inclinant dans leur patinoire, les Golden Knights ont également perdu l'avantage de la glace et devront désormais s'imposer au moins une fois à Anaheim. L'acte III aura lieu vendredi en Californie.

Montréal battu d'entrée

A l'Est, les Canadiens de Montréal ont perdu la première manche de leur demi-finale contre les Buffalo Sabres. Les Québécois se sont inclinés 4-2 après une mauvaise entame de match.

Buffalo a mené 2-0 après 14 minutes et des réussites de Josh Doan et Ryan McLeod (power-play). Le 'CH' a bien répliqué juste avant la première pause par Nick Suzuki, mais Buffalo a repris le large dans le tiers médian.

Le deuxième match aura lieu vendredi à Buffalo avant que la série ne se déplace à Montréal.

/ATS