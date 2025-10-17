Premier but en un an pour Janis Moser

Janis Moser a inscrit vendredi son premier but de la saison en NHL, le premier pour lui depuis ...
Premier but en un an pour Janis Moser

Premier but en un an pour Janis Moser

Photo: KEYSTONE/AP/Paul Sancya

Janis Moser a inscrit vendredi son premier but de la saison en NHL, le premier pour lui depuis près d'une année. Sa réussite n'a toutefois pas empêché Tampa Bay de s'incliner (2-1) à Detroit.

Le défenseur seelandais a trouvé le chemin des filets d'un puissant slap shot, reprenant directement une passe de Victor Hedman pour inscrire le 1-1 à 3'43 de la fin du temps réglementaire. Il s'agissait de son 19e but en NHL (en 267 matches), et du premier depuis le 22 octobre 2024.

Suspendu pour les deux premières parties de la saison, Janis Moser n'a toutefois pas pu savourer pleinement ce but, qui constitue son 2e point de la saison en trois matches disputés. Le Lightning a cédé après 3'36 de prolongation sur une réussite de Dylan Larkin, concédant sa quatrième défaite en cinq matches joués cette saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fribourg ou la puissance du jeu de puissance

Fribourg ou la puissance du jeu de puissance

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 23:03

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:41

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:05

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 14:45

Articles les plus lus

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 07:23

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 14:45

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:05

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:41

National League: Davos consolide encore sa place de leader

National League: Davos consolide encore sa place de leader

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 22:19

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 07:23

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 14:45

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 22:05

Lausanne gagne mais est éliminé

Lausanne gagne mais est éliminé

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 22:09

Suter et les Blues laminés

Suter et les Blues laminés

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 08:29

National League: Davos consolide encore sa place de leader

National League: Davos consolide encore sa place de leader

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 22:19

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Hockey    Actualisé le 17.10.2025 - 07:23