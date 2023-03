Premiers matches de la Suisse à Viège, Porrentruy et Lausanne

L'équipe de Suisse effectuera la première partie de sa préparation en vue du Championnat du monde à Riga en Valais et à Lausanne entre le 11 et le 22 avril. Elle affrontera la Slovaquie et la France.

Dès le 11 avril, la première sélection sera réunie à Viège en camp d'entraînement. Elle disputera deux matches contre la Slovaquie (14 avril/19h45/Viège) et le lendemain à Porrentruy (17h00).

La semaine suivante, les joueurs seront réunis à Lausanne. Le premier duel contre la France aura lieu à Viège (21 avril/19h45) et le deuxième à Lausanne le samedi 22 avril (17h00).

Suite à ces quatre matches de préparation en Suisse, l'équipe de Suisse disputera deux matches amicaux contre la Lettonie les 28 et 29 avril à Riga. Les Czech Hockey Games se tiendront ensuite du jeudi 4 au dimanche 7 mai à Göteborg (SWE, Breakout Game) et Brno (CZE). Dans le cadre de ce quatrième tournoi de l'Euro Hockey Tour, la Suisse sera une nouvelle fois opposée aux nations de premier ordre que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie.

/ATS