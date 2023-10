Procédure ouverte contre Christian Wohlwend

Une procédure a été ouverte par le Juge unique à l'encontre de Christian Wohlwend.

L'entraîneur d'Ajoie s'est laissé aller à des gestes de mépris envers le coach de Fribourg-Gottéron Christian Dubé vendredi dernier en National League.

Le HC Ajoie 'ne cautionne en aucun cas le comportement dont a fait preuve son entraîneur', explique le club jurassien dans un communiqué. 'La situation a été réglée en interne entre le principal intéressé et la direction du club, qui lui a ensuite renouvelé sa confiance', est-il précisé.

'Je souhaite m'excuser de m'être laissé surprendre par mes émotions et d'avoir agi de la sorte', déclare pour sa part Wohlwend, cité dans le communiqué. 'En tant qu'entraîneur, je représente l'organisation du HC Ajoie et dois me comporter de manière exemplaire.'

/ATS