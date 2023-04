Promotion-relégation: Ajoie relance la série

Tout est à refaire dans le barrage promotion-relégation! Ajoie est en effet allé s'imposer 4-1 à La Chaux-de-Fonds, ce qui permet aux Jurassiens de revenir à 2-2 dans cette série très disputée.

Mal parti dans ce barrage après avoir perdu les deux premiers duels, Ajoie a su se rebeller pour ne pas sombrer. Son succès jeudi aux Mélèzes est sans prix, car le HCC restait sur une incroyable série de... 18 victoires consécutives à domicile. Mais désormais, la balance semble pencher du côté du dernier de National League, et non plus du champion de Swiss League.

Le défenseur Brennan, auteur d'un doublé (22e/28e) a mis les visiteurs sur les bons rails. Topping a bien réduit l'écart (36e), mais Frossard (45e) a redonné deux longueurs d'avance aux Ajoulots qui ont encore salé l'addition dans la cage vide par Romanenghi (58e).

/ATS